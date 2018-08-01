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Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

1 ŞÜPHELİ ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI Samsun'da Sebahattin Yılmaz'ı darp ettikleri iddiasıyla Bafra Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarından yeniden yakalanma talimatı verilen iki şüpheliden Ç.Y.D.'nin Eskişehir'de polis tarafından yakalandığı belirtildi.

1 ŞÜPHELİ ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Samsun'da Sebahattin Yılmaz'ı darp ettikleri iddiasıyla Bafra Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarından yeniden yakalanma talimatı verilen iki şüpheliden Ç.Y.D.'nin Eskişehir'de polis tarafından yakalandığı belirtildi. Diğer şüpheli C.İ.'nin ise polis tarafından arandığı ifade edildi.

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