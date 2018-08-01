Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (2)

1 ŞÜPHELİ ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

Samsun'da Sebahattin Yılmaz'ı darp ettikleri iddiasıyla Bafra Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarından yeniden yakalanma talimatı verilen iki şüpheliden Ç.Y.D.'nin Eskişehir'de polis tarafından yakalandığı belirtildi. Diğer şüpheli C.İ.'nin ise polis tarafından arandığı ifade edildi.



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