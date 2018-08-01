HABER

Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 18:06 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ ADLİYEDE Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70) dövdükleri iddiasıyla yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliden otomobil sürücüsü Ç.Y.D.

Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)

ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70) dövdükleri iddiasıyla yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliden otomobil sürücüsü Ç.Y.D. (36) Eskişehir'de polise teslim oldu. Ç.Y.D. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.Y.D. 'pişman mısın?' diye soran gazetecilere 'ben bir şey yapmadım' yanıtını verdi.
FOTOĞRAFLI
Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)-

Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Balâ'da hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdiBalâ'da hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Sinem Kobal bebeğini mi düşürdü? Jet açıklama

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Diğer Haberler
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Samsun'da darp edilen yaşlı adam kan donduran olayı anlattı: Arkamdan boğazıma yapıştı

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Diyarbakır'daki 'Hamile kadını döve döve doğurttular' iddiasında flaş gelişme

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.