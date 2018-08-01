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Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 19:44 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ ADLİYEDE Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70) dövdükleri iddiasıyla yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliden otomobil sürücüsü Ç.Y.D.

ŞÜPHELİ ADLİYEDE Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70) dövdükleri iddiasıyla yakalanıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ve daha sonra haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheliden otomobil sürücüsü Ç.Y.D. (36) Eskişehir'de polise teslim oldu. Ç.Y.D. yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç.Y.D. 'pişman mısın?' diye soran gazetecilere 'ben bir şey yapmadım' yanıtını verdi. Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)-

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