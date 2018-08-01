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Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 10:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), kendilerine tepki gösterdiği için dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verildi. Bafra Cumhuriyet Savcılığı, şüphelilerin yeniden yakalanıp, gözaltına alınması için talimat verildiğini duyurdu.

Yaşlı adamı döven 2 kişi için yeniden yakalama talimatı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları Sebahattin Yılmaz'ı (70), kendilerine tepki gösterdiği için dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında yakalama talimatı verildi. Bafra Cumhuriyet Savcılığı, şüphelilerin yeniden yakalanıp, gözaltına alınması için talimat verildiğini duyurdu.
Olay, 24 Temmuz günü Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Sebahattin Yılmaz, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken, bu sırada hızla yanından geçen Ç.Y.D. yönetimindeki otomobil, üzerine su sıçrattı. Yılmaz da Ç.Y.D.'ye tepki gösterdi. Geri geri gelen Ç.Y.D.'nin yanındaki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladı. C.İ., boynundan tutup yere yatırdığı Yılmaz'ı yumrukladı. Ç.Y.D.'nin müdahalesiyle C.İ., Yılmaz'ı dövmeyi bıraktı. İkili, kaçarken, olay anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Koşarak olay yerine gelen Sebahattin Yılmaz'ın eşi, yaralı kocasını hastaneye götürdü. Burada müdahalesi yapılan Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Ç.D.Y ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
'YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'
Medyada geniş yer bulan olayla ilgili dün gece Bafra Cumhuriyet Savcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adı geçen 1948 doğumlu mağdur S.Y., 24.07.2018 günü meçhul şüpheliler tarafından yaralanmış, aynı gün Bafra ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla gelerek tedavisini yaptırdığı sırada adli olarak bilgi sahibi olunarak soruşturma başlatılmış, nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından meçhul şüphelilerin çevredeki kamera kayıtlarından tespitlerinin yapılması talimatı verilmiştir. Haber içeriğinde bulunan kamera kayıtlarından yaralama suçunu gerçekleştiren C.Y. ve Ç.Y.D. kimlikleri tespit edilerek kolluk tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardır. Soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30 Temmuz 2018 tarihinde tevzi edilmesi ve kamera görüntülerinin çözümünün yapılması sonucunda olay daha ayrıntılı değerlendirilerek şüphelilerin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş olup, adli kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin yakalanma çalışması devam etmektedir. Olaya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir."

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