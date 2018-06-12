Yaşlı adamı düşürüp, parasını çalan yankesici yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yolda çarparak düşürdüğü Erdal Yıldız'ın (74) cebindeki 380 lirasını, 'yardım etme' bahanesiyle çalan Yahya G. (26) yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Erdal Yıldız'a, karşıdan gelen Yahya G. çarptı. Yere düşen Yıldız'a yardım etme bahanesiyle yaklaşan Yahya G., cebindeki 380 lirayı alarak uzaklaştı. Bir süre yürüyen Yıldız, parasının olmadığını fark edip polise başvurdu.

Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, işyerlerinin güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit etti.

Yankesicilik ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunan Yahya G. kısa sürede yakalandı. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



