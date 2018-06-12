HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yaşlı adamı düşürüp, parasını çalan yankesici yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

ADANA'da yolda çarparak düşürdüğü Erdal Yıldız'ın (74) cebindeki 380 lirasını, 'yardım etme' bahanesiyle çalan Yahya G.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yolda çarparak düşürdüğü Erdal Yıldız'ın (74) cebindeki 380 lirasını, 'yardım etme' bahanesiyle çalan Yahya G. (26) yakalandı. Olay, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Erdal Yıldız'a, karşıdan gelen Yahya G. çarptı. Yere düşen Yıldız'a yardım etme bahanesiyle yaklaşan Yahya G., cebindeki 380 lirayı alarak uzaklaştı. Bir süre yürüyen Yıldız, parasının olmadığını fark edip polise başvurdu. Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri, işyerlerinin güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit etti. Yankesicilik ve hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunan Yahya G. kısa sürede yakalandı. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
FETÖ'nün 'hijyen evleri'nde yakalanan 12 kişi adliyedeFETÖ'nün 'hijyen evleri'nde yakalanan 12 kişi adliyede
'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü'Bayrama parasız gireceğim' diye gözyaşı döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Çukur sezon finalinde kimler öldü? Hangi oyuncular Çukur'dan ayrıldı? Selim, Medet ve İdris öldü mü?

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.