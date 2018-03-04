HABER

Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 22:21 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 63 yaşındaki bir vatandaşın penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!

Kahramanmaraş’ta D.D., adlı vatandaş henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu. D.D. iğneyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İğne acı vermeye başlayınca D.D, üçüncü gün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran D.D.’nin şikayetini dinleyen doktor ve personel şoke oldu, hemen uzman doktor çağırdı.

Üroloji uzmanı, D.D.’yi muayene ettikten sonra ameliyata aldı. Penisindeki 7 santimlik iğne ameliyatla çıkarılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ıg

Kadınlara cinsel organını gösteren Maçka Parkı sapığı yakalandı!Kadınlara cinsel organını gösteren Maçka Parkı sapığı yakalandı!
Çocuklarınıza yüksek sesle 'Hayır' demeyi öğretin!Çocuklarınıza yüksek sesle 'Hayır' demeyi öğretin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş cinsel organı iğne

En Çok Okunan Haberler

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Amirin cezasını müdür kesti

Amirin cezasını müdür kesti

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah seni bildiği gibi yapsın... Benimki acıdı ya
allahım nasıl yerde yaşıyoruz canımızı kimlere emanet ediyoruz bence yapan cezasız kalmamalı
ne yaptın amca sen enteresan
o ha
Diğer Haberler
Çanakkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Market açılır açılmaz, içeri girip soydular

Market açılır açılmaz, içeri girip soydular

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.