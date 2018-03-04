Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!

Kahramanmaraş’ta D.D., adlı vatandaş henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu. D.D. iğneyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İğne acı vermeye başlayınca D.D, üçüncü gün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran D.D.’nin şikayetini dinleyen doktor ve personel şoke oldu, hemen uzman doktor çağırdı.
Üroloji uzmanı, D.D.’yi muayene ettikten sonra ameliyata aldı. Penisindeki 7 santimlik iğne ameliyatla çıkarılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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