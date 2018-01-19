Yaşlı adamın dere yatağında cesedi bulundu

GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gerger İlçesinde dün gece komşusuna gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Hamit Karagül'ün (73), derede cesedi bulundu.
Şengil köyünde oturan Hamit Karagül, dün gece yağmurlu havada komşusuna gitmek için evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Ailesinin arama çalışmalarından da sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi.
Dün geceden beri süren çalışmalar sonunda Karagül'ün, dere yatağında cesedi bulundu. Karagül'ün cesedi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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