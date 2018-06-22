Yaşlı adamları 'eş bulma' vaadiyle dolandıranlar yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, evlendirecekleri vaadiyle yaşlıları dolandırdığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'Eş bulacağız' diye daha önce yaşlı 3 adamı daha dolandırdığı ortaya çıktı.
Isparta'da oturan H.Ö. (84), bir tanıdığı aracılığıyla evlilik için geldiği Antalya'da, evleneceği kadın ile yanındaki 2 kişinin, 12 bin lirasını çalıp, kaçtığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu. H.Ö.'nün ihbarı üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamın evlenmek istediği E.G. (42) ile yanındaki E.B. (60) ve E.Ş.'yi (47) gözaltına aldı. Şüphelilerin, aynı yöntemle Konya'dan Antalya'ya gelen Z.D. (74), A.Ö. (68) ve M.K.'nin (64) de parasını çaldığı tespit edildi.
Dolandırılan H.Ö., polise verdiği ifadede, "Bir tanıdık aracılığıyla şüpheli E.Ş. ile tanıştık. Şüpheliye 'Eli ayağı düzgün, namuslu bir kadınla evlenmek istiyorum' dedim. O da gelin adayı olarak E.G. ile beni tanıştırdı. E.G., bana 8 bin lira borcu bulunduğunu ve bu nedenle evlenmeyeceğini belirtti. Ben de parayı söylediği hesaba yatırdım. Altınları da aldıktan sonra bir daha haber alamadım" dedi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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