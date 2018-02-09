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Yaşlı apartman yöneticisine saldırı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 19:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir apartman aidat borcunu ödemeyen komşusundan borcu tahsil etmek isteyen apartman yöneticisi E.A.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir apartman aidat borcunu ödemeyen komşusundan borcu tahsil etmek isteyen apartman yöneticisi E.A. (75), borçlu olduğu iddia edilen apartman sakinlerinden M.A.K.'nin saldırısan uğradı. Yaşlı adam aldığı darbelerle bayılırken, M.A.K. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yalı Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, apartman yöneticisi E.A., aylardır aidat borcunu ödemeyen M.A.K.'yi sözlü olarak uyardı. Daha sonra E.A., iki gün önce apartman duvarına M.A.K.'nin borçlu olduğunu bildiren bir yazı astı. M.A.K., yazıyı görüp sinirlenince, kağıdı asılı olduğu yerden aldı. E.A.'nin dairesine gidip tehditler savurdu ve evine döndü.

Bugün sabah saatlerinde yazıyı tekrar yerine asan E.A., bahçeye çıktı. Burada M.A.K. ile karşılaşan yaşlı apartman yöneticisi, saldırıya uğradı. Dakikalarca E.A.'ya saldıran M.A.K.'yi yoldan geçen bir kişi ayırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, E.A.'yı Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı adamın suratına dikiş atıldı. E.A., ailesiyle birlikte Bostanlı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. M.A.K., olay sonrasında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili konuşan E.A., aidat borçlarını ödemedikleri için M.A.K.'yı uyardığını belirterek, şunları söyledi:

"Ödediğini iddia ettiği ayların da makbuzu yok. Baktım çenesi durmuyor, 'Kardeşim ben cuma namazına hazırlanıyorum, defol git' dedim. Herkes 100 TL verirken onlar 40 TL veriyor zaten, buna rağmen 9 aydır ödemiyorlar. Ben bu borcu bir iki defa söyledim, ödemedikleri için de kağıda yazıp apartman duvarına astım. Bunun üzerine iki kardeş, bir damat ve babaları geldiler. 'Hayrola' dedim? 'Sen bu yazıyı nasıl asarsın' dediler. Ben de, borcunuz olduğu için astım, yanlış yapmadım. Benim kapımın önünü boşaltın" dedim. Ertesi gün oldu o kağıdı oradan almışlar çoktan. Ben de alınan kağıdı yeniden oraya asmak için elime aldım, tekrar yerine taktım, ayağımın altına da yazıyı yükseğe takabilmek için kilit taşlardan koydum. Kağıdı takıp, taşı yerine koymak için dışarıya çıktım. Sonra M.A.K. ile karşı karşıya geldim, boğazıma sarıldı. Bana saldırdı, orada bayılmışım."

E.A.'nın kızı Ayşegül Karapınar ise "Bir gün öncesinden gelip tehditler savurmuşlar, ertesi gün gelip babama saldırmışlar. Annem beni ve erkek kardeşimi aradı ve 'Babanız ölüyor, yetişin' dedi. Hastaneye gittiğimizde babam kan revan içerisindeydi. Bir insanı bu şekilde dövüp rahat rahat sokakta gezmemeliler. Bunu yapanların kesinlikle en ağır cezayı alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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