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Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

CENAZELERİ TESLİM ALINDI İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Elif- Rıfat Dayan çiftinin cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı.

CENAZELERİ TESLİM ALINDI

İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Elif- Rıfat Dayan çiftinin cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin cenazeleri, ikindide Cumalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

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