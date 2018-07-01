Yaşlı çift evlerinde öldürüldü, oğulları gözaltına alındı (2)

CENAZELERİ TESLİM ALINDI

İzmir'in Kınık ilçesinde evlerinde öldürülmüş olarak bulunan Elif- Rıfat Dayan çiftinin cenazeleri, yapılan otopsilerinin ardından İzmir Adli Tip Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı. Çiftin cenazeleri, ikindide Cumalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

