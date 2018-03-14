Yaşlı çift tapu vaadiyle dolandırıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşlı bir çift, tapu sorununun çözüleceğini vaat eden dolandırıcıya bin 50 lirasını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeler Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Çetin (80) ve Sami Çetin (84) çiftinin evlerinin yanında bulunan bahçenin tapusunda yaşanan problemi halletmek için kendisini ‘tapucu’ olarak tanıtan Recep Ö., yaşlı çifte sorunu kısa sürede çözeceğini söyledi. Recep Ö. yaşlı çifte “Tapunun sizin üzerinize olması için biraz para lazım olacak. Ne kadar paranız var?” şeklinde sordu. Sami Çetin 650 lira, eşi Fatma Çetin de 400 lira parasının olduğunu söyledi. Dolandırıcı şahıs yaşlı çiftten toplam bin 50 lirayı aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Sahte tapucudan haber alamayan yaşlı çift polise müracaat ederek şikayetçi oldu. Asayiş büro ekipleri yaşlı çiftte gösterdikleri resimler arasından şahsı tanıyarak dolandırıcının kimliği belirlendi.

4 ay önce de yaşlı bir kadını “Oğlunun bana borcu var” diyerek 2 bin 600 lira dolandıran Recep Ö.’nün, daha önce de kendisini belediyede su okumada görevlisi olarak tanıtarak su borcunun kapatması ve açma kapama parası 900 lira almaktan, Bafra Asri Mezarlıkta mezar yeri satmaktan hakkında işlem yapıldığı ve kısa süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Bafra’da yaşlı insanları ağına düşürerek dolandırdığı iddia edilen Recep Ö.’yü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.