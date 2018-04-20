HABER

Yaşlı çifti yangın ayırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Sefaköy’de bir gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi hafif yaralandı.Olay, Küçükçekmece Sefaköy Gültepe Mahallesi Mor Sokak’ta meydana geldi.

Küçükçekmece Sefaköy’de bir gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi hafif yaralandı.
Olay, Küçükçekmece Sefaköy Gültepe Mahallesi Mor Sokak’ta meydana geldi. Nuri ve Yeter Gülece çiftinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık, ve polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı çiftin yardımına koşan vatandaşlar, Yeter Gülece’yi yanan evden dışarı çıkartmayı başardı. Ancak alevlerin kısa sürede bütün evi sarması nedeniyle Nuri Gülece kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları esnasında talihsiz adamın cesedine ulaşıldı. Gülece’nin cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılarak Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangından küçük sıyrıklarla kurtulan Yeter Gülece ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önlediUçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi
24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!Seçim kararı sonrası Ankara'da kritik görüşme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.