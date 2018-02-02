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Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 14:03 | Son Güncelleme

Iğdır'da 10 çocuk annesi 74 yaşındaki Şefika S. yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tecavüz bulgusuna rastlanan Şefika S.'nin cep telefonu ve bir miktar parasının da çalındığı belirlendi.

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi 279 No'lu evde yaşayan Şefika S.'nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, dün saat 17.00 sıralarında izin alıp, kendi evine gitti. Bugün sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Şefika S.'yi yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, dün gece vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, Şefika S.'nin bir miktar parası ve cep telefonunun da çalındığı kaydedildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şefika S.'nin çocuklarının il dışında ve yurt dışında olması nedeniyle yalnız yaşadığı, iki katlı evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz ığdır

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
cehennem böyleleri için var.
allah belanızı versin adiler... sizin için yaşasın cehennem idam geri gelmeli
kürtler vahşi hayvan gibi nerden çıkarı varsa oraya acımıyor
@raydena özgecan aslanı milli duygulara sahip ülkücüler yaktıııııı utanmadan kürtlere laf mı ediyorsun edepsizzz
@raydena Her milletin iyisi olduğu gibi, kötüsü de vardır. Kürtleri tanısaydın böyle konuşmazdın. O şehirde de sadece Kürtler yaşamıyor, biraz insan olup insan gibi anlamak lazım hayatı...
@raydena kürt değilim ama kürtlere hakaret edemezsin adam gibi adamlar var ne insanlari taniyorum aralarinda sen git bi once aynaya bak kalektersiz
10 çocuk yap büyüt yaşlanınca tek kal hayata bak
İnsanlar yaşlı bakım evlerine tepki gösteriyorlar ama bu şekilde yalnızlıktan daha iyi....yapanların Allah belasını versin.
kiracıda evde yok ne tesadüf
Cezalar insanları tatmin etmiyor ey hükümet sana sesleniyorum
RAYDENA özgecan aslanı milli duygulara sahip ülkücüler yaktıııııı utanmadan kürtlere laf mı ediyorsun edepsizzz
raydena sözüm sana kürt değilim ama namus için ölen ne kürtler tanıyorum suç bireyseldir nereli olduğu yada ailesi ile ilgili değildir ben mağarada sular içinde okuyup doktor olanı da biliyorum öyleyse neymiş kişilik bozukluğu ile ilgiliymiş bunu o saman beynine sok olurmu herkezden nefret etmeyi bırakın insan olmayı öğrenin biraz..
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