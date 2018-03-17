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Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki yaşlı kadının evinde yangın çıktı.

Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki yaşlı kadının evinde yangın çıktı. Talihsiz kadın, komşuların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, yangın Tekçam Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Fatma G. isimli kadının evinden dumanları yükselmesi üzerine komşuları İtfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri duman ve alev arasında kalan yaşlı kadını dışarı çıkararak kurtardı. itfaiye ekipleri, yoğun dumana rağmen çalışmaları sürdürdü. Yangın kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi. Gece komşularının sahip çıktığı yaşlı kadının evindeki yangının, elektrik battaniyesinden çıktığı tahmin ediliyor.

Yaşlı kadın alevlerin arasında kaldı

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