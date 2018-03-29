Adıyaman merkez Örenli mahallesinde 110 yaşındaki yaşlı kadın balkondan düştü.
Edinilen bilgiye göre, Örenli mahallesinde safra kesesinde taş olan ve ağrıları nedeniyle balkonu çıkan 110 yaşında ki Elif Canlı, dengesini kaybederek 1. katın balkonundan düştü. Olay yerine gelen 112 acil sağlık hizmetleri tarafından yaralı kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının kalça ve kafasında kırık olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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