Yaşlı kadın doğum gününde ölü bulundu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da yalnız yaşayan Sultan Akdemir (85), doğum gününde evinde ölü bulundu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan 6 Ağustos 1933 doğumlu Sultan Akdemir'in yakınları, durumu apartman görevlisi Ahmet Demiral'a iletti. Demiral, Akdemir'in kaldığı dairenin kapısını çalmasına rağmen açan olmayınca yakınlarına haber verdi. Kısa süre sonra kadının evine gelen yakınları, kapıyı çilingir yardımıyla açtı.
Yakınları, Sultan Akdemir'i yattığı odada hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 ekipleri, Akdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Akdemir'in cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sultan Akdemir'in doğum gününde yaşamını yitirdiği, eşinin 2009 yılında trafik kazasında, oğlunun da eşinin ölümünden 6 ay sonra bir rahatsızlık sonucu öldüğü kaydedildi.
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