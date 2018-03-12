Kırşehir’in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Kaman’da yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki Hatice Başarır, mahalleli tarafından evinde ölmüş halde bulundu. Kendisinden uzun süre haber alamayan komşuları evine girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz halde yatarken buldu ve 112’yi arayarak yardım istedi.

Komşularının 112 ve 155 ihbar hatlarına ulaşması sonrasında sağlık görevlileri tarafından yaşlı kadının öldüğü tespit edildi. Başarır’ın ölüm nedeni ise yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.