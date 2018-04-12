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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Şevkiye Mahallesi Meltem Sokak’ta meydana geldi.

Adana’nın Kozan ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şevkiye Mahallesi Meltem Sokak’ta meydana geldi. Komşularının iddiasına göre 6 gün önce kızının evinden kendi evine gelen Emine Yılmaz’dan uzun süredir haber alamayan komşuları, yaşlı kadının evinin kapısını çaldı. Yılmaz cevap vermeyince komşuları 112’yi aradı. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yaşlı kadının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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