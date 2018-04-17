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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

ADANA'da çocuklarının ve torunlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı Elif Tul (82), evinde ölü bulundu.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da çocuklarının ve torunlarının 2 gündür kendisinden haber alamadığı Elif Tul (82), evinde ölü bulundu. Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi 100037 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evinde yalnız yaşayan Elif Tul'a, çocukları ve torunları 2 gün boyunca telefon ile ulaşmaya çalıştı. Yaşlı kadının telefonlara cevap vermemesi üzerine çocukları ve torunları Tul'un evine geldi. Yaşlı kadın kapıyı açmayınca, yakınlarının ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla eve giren polis, yaşlı kadını, yerde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tul'un öldüğü belirlendi. Tul'un öldüğünü öğrendikten sonra fenalık geçiren çocukları, mahalleli tarafından teskin edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tul'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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