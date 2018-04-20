Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Bilecik’te yaşlı bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Meltem Sokak’ta bulunan Belde Sitesindeki 5 katlı binanın 4’üncü katında yalnız yaşayan Nezehat Üyük (78) adlı kadın evinde ölü bulundu. Bir süredir kendisine ulaşamayan komşu ve yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kapının kilitli olmasından dolayı Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri 5 katlı binanın 4’üncü katındaki balkona itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak evin kapısını açtı. Polis tarafından yapılan kontrolde Üyük’ün cansız bedeni bulundu.
Nöbetçi savcı ve adli tabibin incelemesinin ardından Üyük’ün cesedi Bilecik Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Öte yandan Üyük’ün 13 yıl önce eşini kaybettiği öğrenildi.
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