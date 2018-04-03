Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Calca köyünde ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Calca köyü Tepe Mahallesi’nde tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangının kısa sürede büyümesi nedeni ile evde yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Ayşe Öztürk içeride mahsur kaldı. Köylülerinde çabasının yetersiz kalması sonucu ahşap ev alevlere teslim oldu. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına yolların dar olması nedeni ile güçlükle müdahale edilebildi. Kontrol altına alınan yangında evin içerisinde bulunan Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlattı.