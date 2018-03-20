Zonguldak’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına dolmuş çarptı.
Kaza öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 M 0004 plakalı dolmuş yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Yıldız Numanoğlu’na çarptı. Kazada Yıldız Numanoğlu kafasından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Zonguldak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Numanoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken dolmuş sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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