HABER

Yaşlı kadını dolandıran sahte polis otobüse binerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, kendisini komiser olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran zanlı, terminalde otobüse binerken yakalandı.Bayramiç ilçesinde kendisini komiser Alparslan D.

Yaşlı kadını dolandıran sahte polis otobüse binerken yakalandı

Çanakkale’de, kendisini komiser olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran zanlı, terminalde otobüse binerken yakalandı.
Bayramiç ilçesinde kendisini komiser Alparslan D. olarak tanıtan bir kişi, ev hanımı Cahide Ş’yi (62) arayarak, ‘Adınız FETÖ suç örgütüne karıştı. Evde bulunan para ve ziynet eşyalarını buzdolabının içersine koy. Eve polis göndereceğim ve parola olarak bayrak kelimesini söylediğinde kapıyı aç’ talimatını verdi. Daha sonra kadının evine gelen zanlı, buzdolabından para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Bu durumdan şüphelenen kadın durumu Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gerçek adı Durdu Mehmet Aslan (37) olan zanlı Bayramiç otogarında Çanakkale otobüsüne binmek üzereyken yakalandı. Zanlının yanında Cahide Ş’ye ait 13 bin 25 TL, 725 euro, 9 adet çeyrek altın, 1 adet pul altın, 1 adet inci kolye,1 adet sarırenkli bileklik, 3 adet taşlı, 1 adet taşsız yüzük, 1 adet iç içe geçmiş halka, 1 adet 5 taşlı yüzük, 1 adet 7 taşlı yüzük, 1 adet desenli yüzük, 1 adet gümüş taşlı bileklik ve 1 adet bayan kol saati ele geçirildi.
Durdu Mehmet Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bayramiç Cezaevi’ne gönderildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Antalya'da akılalmaz olay! 20 erkek için özel platform kurup...

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

İstanbul'da korkunç kaza! Lüks araç metrelerce yükselip yayaların arasına daldı!

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Çocuklarını hasta oldular diye götürdüler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.