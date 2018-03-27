Yaşlı kadını dolandıran sahte polis otobüse binerken yakalandı

Çanakkale’de, kendisini komiser olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran zanlı, terminalde otobüse binerken yakalandı.

Bayramiç ilçesinde kendisini komiser Alparslan D. olarak tanıtan bir kişi, ev hanımı Cahide Ş’yi (62) arayarak, ‘Adınız FETÖ suç örgütüne karıştı. Evde bulunan para ve ziynet eşyalarını buzdolabının içersine koy. Eve polis göndereceğim ve parola olarak bayrak kelimesini söylediğinde kapıyı aç’ talimatını verdi. Daha sonra kadının evine gelen zanlı, buzdolabından para ve ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Bu durumdan şüphelenen kadın durumu Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gerçek adı Durdu Mehmet Aslan (37) olan zanlı Bayramiç otogarında Çanakkale otobüsüne binmek üzereyken yakalandı. Zanlının yanında Cahide Ş’ye ait 13 bin 25 TL, 725 euro, 9 adet çeyrek altın, 1 adet pul altın, 1 adet inci kolye,1 adet sarırenkli bileklik, 3 adet taşlı, 1 adet taşsız yüzük, 1 adet iç içe geçmiş halka, 1 adet 5 taşlı yüzük, 1 adet 7 taşlı yüzük, 1 adet desenli yüzük, 1 adet gümüş taşlı bileklik ve 1 adet bayan kol saati ele geçirildi.

Durdu Mehmet Aslan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bayramiç Cezaevi’ne gönderildi.