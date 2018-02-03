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Yaşlı kadını öldüren zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 17:33 | Son Güncelleme

Iğdır’da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün sabah saatlerinde Iğdır merkez Yaycı köyü Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

Yaşlı kadını öldüren zanlı yakalandı

Iğdır’da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde Iğdır merkez Yaycı köyü Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan 10 çocuk annesi Şefika Sever (74) evinde bakıcısı tarafından ölü bulunmuş, yapılan ilk incelemede 17 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenmişti.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu, yaşlı kadını evinde öldüren zanlının aynı mahallede yaşayan ve işçi olarak çalışan Nahçıvan uyruklu 1995 doğumlu Teymur R. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Evinde katledilen Şefika Sever, Iğdır merkez Alikamerli Mahallesi Caminde kılınan namazın ardından yakınları tarafından gözyaşları içinde toprağa verildi. Zanlının, Emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Yaşlı kadını öldüren zanlı yakalandı

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