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Yaşlı kadını, 'polisiz' diyerek 70 bin lira dolandırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

ANTALYA'da telefonla aradıkları Beyhan B.'yi(75), kendilerini 'polis' olarak tanıtıp yaklaşık 70 bin lira dolandıran 3'ü Suriyeli 4 kişi polis operasyonuyla yakalandı.

Yaşlı kadını, 'polisiz' diyerek 70 bin lira dolandırdılar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da telefonla aradıkları Beyhan B.'yi(75), kendilerini 'polis' olarak tanıtıp yaklaşık 70 bin lira dolandıran 3'ü Suriyeli 4 kişi polis operasyonuyla yakalandı.
Antalya'da oturan Beyhan B.'yi geçen cuma günü telefonla arayan bir kişi, kendisini 'polis' diye tanıtıp, elindeki paranın başka kişilerce alınacağını, bunu önlemek ve şüpheliyi yakalamak için eve gelen sivil kıyafetli sözde polise teslim etmesini söyledi. Telefondaki kişiye inanan Beyhan B., evindeki bir miktar paranın yanı sıra ziynet eşyalarını eve gelip kendisini polis olarak tanıtan kişiye teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Beyhan B., durumu polise bildirdi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Beyhan B.'nin 3'ü Suriyeli olmak üzere 4 kişi tarafından dolandırıldığını belirledi. Ekipler yaptıkları teknik takip sonunda İ.K. (17), A.A.(30), İ.A.(17) ve A.A'yı (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramada Beyhan B.'den alınan para ve altınlar ele geçirildi. Beyhan B.'nin yaklaşık 70 bin lirasını dolandıran 4 şüpheli, polisteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beyhan B.'nin para ve altınları ise teslim edildi.

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