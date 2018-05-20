Yaşlı kadını, torununun arkadaşı boğazını keserek öldürmüş

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta boğazı kesilerek öldürülen Nezihe Temel'in (79) katil zanlısının, torununun cezaevinden arkadaşı Uğur Alp Düzdoğan (24) olduğu ortaya çıktı. Temel'in yüzüğü ile küpelerini de alan ve yaşlı kadının kendisine kahvaltı hazırladığını da belirten Düzdoğan, "Kahvaltı malzemelerini mutfağa götürürken kadına yumruk atıp yere düşürdükten sonra boğazını kestim" dediği belirtildi.

Kayabaşı Mahallesi'nde 30'uncu sokaktaki müstakil evinde oturan Nezihe Belen, geçen Cuma günü evinde boğazı kesilerek öldürüldü, cesedi ise torunun gelini tarafından bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kadının yüzünde morluklar tespit edilirken, yaşlı kadının küpeleri ile yüzüğünün gasp edildiği belirlendi. Nezihe Temel'in katilini yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel bir ekip kurdu. Olayın meydana geldiği yerlerdeki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekip, evin bir üst sokağındaki marketin güvenlik kamerasında, marketin önünden geçen bir kişiden şüphelenerek araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonunda değişik suçlardan sabıkalı Uğur Alp Düzdoğan olduğu belirlendi.