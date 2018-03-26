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Yaşlı kadının emekli maaşını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 22:47 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, Safinaz Güner'in (63) evine giren hırsız ya da hırsızlar, bankadan yeni çektiği 1200 TL emekli maaşını çaldı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'de, Safinaz Güner'in (63) evine giren hırsız ya da hırsızlar, bankadan yeni çektiği 1200 TL emekli maaşını çaldı.

Bayramiç ilçesi, Tepecik Mahallesi'nde oğlu Mutlu Güner (35) ile yaşayan, Safinaz Güner'e, 10 yıl önce ölen eşi Mehmet Güner'den 1200 TL emekli maaşı kaldı. Safinaz Güner’in oğlu Mutlu Güner, 23 Mart tarihinde, annesinin emekli maaşını çekti. Emekli maaşını çektikten sonra eve dönen Mutlu Güner, cebinde 1200 TL emekli parası bulunan pantolonu çıkardı ve askılığa astı. Sabaha karşı yağmur ve gök gürültüsü ile uyanan Safinaz Güner, evin kapısının sonuna kadar açık olduğunu, pantolonunun ve oğluna ait montun yerinde olmadığını gördü. 1200 TL emekli maaşının hırsız çalındığını anlayan Safinaz Güner ve oğlu Mutlu Güner, polise giderek şikayetçi oldu.

Yıllardır eşinden kalan emekli maaşı ile geçindiklerini ve başka bir gelir kaynağı olmadığını belirten Safinaz Güner, "Bir daha kapımı kilitlemeden evden çıkmam ve yatmamda" dedi.

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