HABER

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 23:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de Fikret Irmak’ın (77) kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil yürüyüş yapan Meryem Batur (58) ile Sevim Kılıç’a (60) çarptı.

Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’de Fikret Irmak’ın (77) kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil yürüyüş yapan Meryem Batur (58) ile Sevim Kılıç’a (60) çarptı. İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen iki kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ve otomobilini terk eden sürücü Fikret Irmak, Jandarma tarafından yaya olarak yakalandı.

Talihsiz kaza bugün saat 18.45 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova iskele sahil yolunda meydana geldi. Sahil yolunda seyir halinde olan Fikret Irmak’ın kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil, yürüyüş yapan Meryem Batur ve Sevim Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren sürücü Fikret Irmak ise otomobiliyle olay yerinde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen Jandarma’ya bildirdi.

Kazanın ardından otomobilini Akademililer sitesine bırakan sürücü Fikret Irmak, jandarma tarafından yaya olarak yakalanıp, gözaltına alındı.

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Meryem Batur ve Sevim Kılıç’ın cesetleri Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırdı.

İKİ KADININ YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Batur ve Kılıç’ın yakınları olay yerine geldi. Kaza yerinde Sevim Kılıç’ın cansız bedenini gören eşi Mürsel Kılıç baygınlık geçirdi. Mürsel Kılıç’a 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Meryem Batur’un cansız bedenin gören eşi Mustafa Batur ve oğlu Kadir Batur sinir krizleri geçirdi. Yakınları her iki aileyi de sakinleştirmekte güçlük çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalıBM açıkladı! İşte Suriye ve Rusya'nın büyük skandalı
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
Olay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elinOlay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

İlginizi Çekebilir

Genç mühendisin korkunç sonu!

Genç mühendisin korkunç sonu!

İlaçlı su içirip 4 ay boyunca tecavüz etti

İlaçlı su içirip 4 ay boyunca tecavüz etti

Üvey annenin skandal hakaretleri mahkemeye taşındı!

Üvey annenin skandal hakaretleri mahkemeye taşındı!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Avukattan müvekkiline şok sözler: Beni cinsel anlamda yaşamalısın!

Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!

Korkunç itirafla yıkıldı: Oğlumun katilini sevdim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Maganda ateşi, 2 kişiyi yaraladı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyerleri aşıp alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Yaşlı sürücünün çarpıp kaçtığı kazada 2 kadın öldü

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.