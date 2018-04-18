Yaşlıları hedef alan şebekenin akıl almaz planı

Ali AKSOYER - İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da kendilerine polis olarak tanıtıp yaşlıları soyduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı.

9 NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

İstanbul polisi düzenlendiği operasyonla film senaryolarını aratmayan bir yöntem kullanan hırsızlık şebekesini çökertti. Polise başvuran mağdurların müracaatlarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşlıları kurdukları tuzakla soyan 9 kişilik şebekeyi ortaya çıkarttı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından aralarında Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Arnavutköy'de 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda liderliğini Hüseyin Kemal Ö.(64)'ün yaptığı 9 kişi gözaltına alındı.

TUZAKLARINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra getirildikleri Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin park veya cami avlularında gezerek özellikle yalnız başına oturan yaşlıları hedef aldığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin gey gibi davranarak tek başına oturan mağdurun yanına gittiği belirlendi. Şebeke üyesi, hedeflerindeki kişiyle konuşurken diğer şebeke üyelerinin harekete geçtiği tespit edildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şebekenin diğer üyeleri mağdurun yanına gönderdikleri ilk kişinin üstünün aradıkları ve uyuşturucu bulduklarını söyleyerek hedeflerindeki kişiyi korkuttuğu öğrenildi. Polis gibi davranan şüphelilerin onun da üstünü aradığı ve böylece cebindeki para miktarını belirledikleri kaydedildi.