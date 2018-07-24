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Yasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 16:56 | Son Güncelleme

ADANA'nın Karataş ilçesinde mevsimlik işçi çiftin bebeği Yasmin (1), iddiaya göre, su dolu kovaya düşerek boğuldu.

Yasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

Malik Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde mevsimlik işçi çiftin bebeği Yasmin (1), iddiaya göre, su dolu kovaya düşerek boğuldu.
Olay, Karataş'ın kırsal Bahçe Mahallesi'nde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bulunduğu alanda meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası başka bir çadıra misafirliğe giden Yasmin bebek, yalnız kaldı. Yasmin, bu sırada çadırda içi su dolu kovaya düştü. Çadıra dönen çift, bebeklerinin başının su dolu kovanın içinde, ayaklarının ise dışarıda havada olduğunu gördü. Çift, Yasmin'i hemen kovadan çıkarıp, Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede Yasmin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yasmin bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğulduYasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğulduYasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğulduYasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

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