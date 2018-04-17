Yastık bebek oyununu zabıta bozdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sırtına astığı yastığa bebek görüntüsü vererek dilenip binlerce lira para toplayan şahıs yakalandı.
Gebze Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe sınırları içerisinde dilencilik faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir dilenciyi fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.Y. isimli kadının yastıktan yaptığı bebekle vatandaşlardan para topladığı tespit edildi. Dilenci H.Y. zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Zabıta ekiplerince yakalanan H.Y. isimli kadına kabahatler kanunu hükmü gereği yasal işlem başlatıldı.
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