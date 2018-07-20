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 Yatağan Termik Santrali'ndeki çökme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 11:56 | Son Güncelleme

    Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), DHA) Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralandığı, 2 işçinin öldüğü o anların, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), DHA) Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralandığı, 2 işçinin öldüğü o anların, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. O anlarda, kömür sevk kanalının bir anda çöktüğü görüldü.

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