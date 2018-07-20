 Yatağan Termik Santrali'ndeki çökme anı kamerada

Cavit AKGÜN / YATAĞAN (Muğla), DHA) Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 10 işçinin yaralandığı, 2 işçinin öldüğü o anların, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. O anlarda, kömür sevk kanalının bir anda çöktüğü görüldü.

