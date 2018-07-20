Yatağan'daki termik santralden 2'nci üzücü haber

Cavit AKGÜN/YATAĞAN (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçiden Sezgin Kılıç'ın (38) da cesedine ulaşıldı. 2 çocuk babası Seray Şimşek'in (36) cesedi de dün gece enkaz altındaki demir yığınları arasından çıkarılmıştı. Olayda yaralanan 10 işçinin tedavisi ise sürüyor. Şahinler Mahallesi Yatağan- Milas Karayolu'nun 3'üncü kilometresindeki Yatağan Termik Santrali'nde, dün saat 10.10'da, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler yaralandı. Olayı gören mesai arkadaşlarının ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan 10 işçi, çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kayıp 2 işçinin bulunması için bölgede, arama köpeğinin de katılımıyla kurtarma çalışması başlatıldı. Dün gece ilk üzücü haber geldi. İşçilerden birinin cesedine ulaşıldı. Demir yığını çöküntüsü altından çıkartılan işçinin önce, evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç olduğu düşünüldü. Ancak otopside ölen kişinin diğer işçi, evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek olduğu görüldü. Ailesi ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Sezgin Kılıç'ın da bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü. Bu sabaha karşı Kılıç'ın yeri tespit edildi. Yeri tespit edilen Kılıç'a ulaşıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılıç'ın cesedi ambulansa konulup Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

