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Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 00:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı.Yangın, İlçeye bağlı Karaçulha Mahallesi Mehmet Kocatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin 3 katında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Ramazan ile İlkay Karadayı çiftinin 2 yaşındaki oğulları Faruk Karadayı’nın kaldığı odada, elektrikli ısıtıcın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yanmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın, İlçeye bağlı Karaçulha Mahallesi Mehmet Kocatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin 3 katında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Ramazan ile İlkay Karadayı çiftinin 2 yaşındaki oğulları Faruk Karadayı’nın kaldığı odada, elektrikli ısıtıcın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Oğlunun ağlama sesini duyan anne İlkay Karadayı, odaya girdiğinde yanan yataktaki oğlunu gördü. Anne Karadayı’nın feryadını duyan komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın başka odalara sıçramadan söndürüldü. 2 yaşındaki Faruk ise ambulansla özel bir hastanede tedaviye alındı. El, ayak ve kafasında 2. Derece yanık oluşan Karadayı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Karadayı’nın müdahalelerin ardından tedavisinin devamı için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Baba Ramazan Karadayı’nın yangın sırasında çalışmak için Antalya’nın Demre İlçesine gittiği öğrenildi.

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

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Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu
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Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu
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Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu
4 / 6

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu
5 / 6

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu
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Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu
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