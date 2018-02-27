Yatağında ölü bulundu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, Sevgi Kökener (38), ailesiyle oturduğu evdeki yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Osmancık ilçesi Gürleyik mahallesinde meydana geldi. Bekar olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Sevgi Kökener'i yatakta hareketsiz bulan ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kökener'in öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kökener'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sevgi Kökener'in epilepsi ve şeker hastası olduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

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