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Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:12 | Son Güncelleme

Antalya'nın Finike ilçesinde, portakal ticaretiyle uğraşan Azerbaycan uyruklu Medzhyd Nukhıyev (64), evinin yatak odasındaki dolapta, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu.

Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!

İlçeye bağlı Yenimahalle'deki Bahçelievler Sitesi Lale Blok'ta, şubat ayından bu yana yalnız yaşayan Azeri Medzhyd Nukhıyev'den haber alamayan ev sahibi, dün saat 16.00 sıralarında, eve gitti.

KIYAFET DOLABINDA BULUNDU

Ev sahibi, kapının açılmaması ve evden gelen ağır koku üzerine polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak, eve girdi. Medzhyd Nukhıyev, evin yatak odasındaki kıyafet dolabında, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu.

Yapılan ilk incelemede, 5- 6 gün önce öldüğü tahmin edilen Medzhyd Nukhıyev'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya Finike Medzhyd Nukhıyev

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cinayet kimse kendini dolabın içinde asmaz,yada akli dengesi sıkıntılıdır
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