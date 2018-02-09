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Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, yatak odasına yapılmış gizli bir geçit bulundu.

Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Kayseri’de polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, yatak odasına yapılmış gizli bir geçit bulundu. Geçitten depoya ulaşan ekipler, 25 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kuzey Irak’tan yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği yönünde ihbar aldı ve A.Y. isimli şahsı takibe aldı. İki ay süren takip sonucunda kaçak sigaraları A.Y.’nin Osmanlı Mahallesi’ndeki evine indirdiği belirlendi ve eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramalarda A.Y.’nin yatak odasında bazanın altında gizli bir geçit olduğu belirlendi. Başka giriş ve çıkışı olmayan gizli geçitten giren ekipler, ulaştıkları depoda 25 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Y. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

Yatak odasındaki gizli geçit kaçak sigaralara çıktı

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