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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan biri yatalak hasta üç kişiyi itfaiye ekipleri pencereden alarak kurtardı.Yangın, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalan biri yatalak hasta üç kişiyi itfaiye ekipleri pencereden alarak kurtardı.
Yangın, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merdiven boşluğundaki bölümde bulunan sobada evsel atıklar yakılmaya çalışılırken yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yoğun dumandan etkilenen ve merdivenlerden inemeyen Ayşe Ardıç ve Halime Balahan itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile pencereden alınarak kurtarıldı. Kurtarılan yaşlı kadının evde yatalak bir kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri uzun süre kapıya vurarak açılması için çaba gösterdi ancak sonuç alınamayınca pencereden eve girildi. Kapının açılması ile eve giren sağlık ekipleri yatalak hasta Hava Karaarslan’a müdahale etti. Daha sonra pencereden itfaiye merdiveni ile yola indirilen yaşlı kadın ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, sobada evsel atıkların yakılmaya çalışılması sırasında yangının meydana geldiğini belirtti. Yangına anında müdahale ederek söndürdüklerini ifade eden Ateş, dumandan etkilenen üç kişiyi de kurtardıklarını söyledi.
Savcılık yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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Yatalak hasta yangında mahsur kaldı

Yatalak hasta yangında mahsur kaldı
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