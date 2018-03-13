Yatta mahsur kalan şahıs helikopterle kurtarıldı

İzmir Çeşme’de makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklenen bir motor yatın ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, motor yatın içerisinde mahsur kalan şahsı helikopterle kurtardı.

Olay dün akşam 20.00 sıralarında İzmir Çeşme’de meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, Alaçatı Zeytineli Mersin Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklenen bir motor yatın ihbarını aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ve helikopter tarafından söz konusu motor yat tespit edilerek içerisindeki şahıs Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı. Şahıs, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.