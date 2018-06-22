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Yavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, anne kedi ile 3 yavrusu, taşların da olduğu ağzı bağlı çuval içinde, su kanalında bulundu.

Yavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulundu

Onur KAYA/SARAY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, anne kedi ile 3 yavrusu, taşların da olduğu ağzı bağlı çuval içinde, su kanalında bulundu. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedilerin, çuvalda uzun süre havasız kaldığı belirlendi.
İlçeye bağlı Çukuryurt Mahallesi'nde, sokakta oynayan çocuklar, su kanalındaki çuvaldan gelen kedi seslerini duyunca ailelerine haber verdi. Su kanalına gelen aile fertleri, çuvalın içinde kedilerin olduğunu fark edip, itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kanala inip, ağzı bağlı çuvalı açınca anne kedi ve 3 yavrusuyla taşlar olduğunu gördü. Ekipler, uzun süre havasız kaldığı anlaşılan kedileri çuvaldan çıkardı. Hayvanların kurtarılmasına sevinen çocuklar, aileleri ve çevredekiler, mama ve su getirdi. Kedileri sahiplenen hayvanseverler, bu işkenceyi yapanların bulunup, cezalandırılmasını istedi.
Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'nca kedileri çuvala koyup, su kanalına atanların bulunması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulunduYavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulunduYavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulunduYavru kediler, anneleriyle ağzı bağlı çuval içinde su kanalında bulundu

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