Yavru köpeği dövdüğü öne sürülen kadın gözaltında (2)

SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
CHP'de deprem! Görevden alındılar
İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!
İzmir'de yeğen dehşeti!
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
İşten kovulunca soluğu ıssız adada aldı! 35 yıl boyunca...
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum