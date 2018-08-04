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Yavru köpeği dövdüğü öne sürülen kadın gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayan, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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