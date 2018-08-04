HABER

Yavru köpeği dövdüğü öne sürülen kadın gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayıp, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., gözaltına alındı.

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yavru köpeği başına sopayla vurarak yaralayıp, kendisine engel olmak isteyen Polonya uyruklu Monica Özkaya'ya (30) da sopayla saldırdığı öne sürülen H.Y., gözaltına alındı.

Olay, perşembe akşamı, Kuşadası'nın kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınında yaşayan H.Y., iddiaya göre, yavru köpeği sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya, çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin sesini duydu. Özkaya, eve doğru yönelince, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkaran Monica Özkaya, yavru köpeğin eli sopalı bir kadından kaçtığını görüntülemeye başladı. Özkaya'nın çektiği görüntülerde, kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürümesi, görüntü çekildiğini fark edince de "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı sallaması, ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırması yer aldı.

KÖPEĞE VURMADIĞINI SÖYLEDİ

Polise giderek hem kendisine, hem de yavru köpeğe saldırdığı için H.Y.'den şikayetçi olan Özkaya, Davutlar Polis Merkezi'nde ifade verdi. Dün Kuşadası Belediyesi Zabıta ekipleri ile belediye veterinerinin tuttuğu tutanakları da kanıt gösteren Özkaya, "Bu kadının cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Bunun üzerine H.Y., polis ekiplerince Soğucak Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Geceyi polis merkezinde geçiren H.Y., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. H.Y.'nin polisteki ifadesinde, kesinlikle köpeklere vurmadığını söylediği kaydedildi.

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltıAntalya'da uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
Ayvalık'ın Maden Adası'nda orman yangınıAyvalık'ın Maden Adası'nda orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

İlginizi Çekebilir

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

Çikolatayla kandırdığı çocuğa dehşeti yaşattı!

İzmir'de yeğen dehşeti!

İzmir'de yeğen dehşeti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.