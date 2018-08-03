Yavru köpeğin odun sopayla dövüldüğü iddiası tepki topladı

Kadir ÖZEN- AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, iddiaya göre yavru bir köpeğe elindeki odun sopayla saldırıp suratını yaraladı. İlçede yaşayan Polonya uyruklu bir hayvansever kadın duruma tepki gösterince, saldırıdan o da nasiplendi. Polonyalı hayvansever o anları ise cep telefonuyla görüntülerken, şiddetten nasibini aldı.Olay, dün (perşembe) akşam saatlerinde, kırsal Soğucak Mahallesi'nde meydana geldi. Soğucak'taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri yakınındaki bir evde yaşayan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre yavru bir köpeği odun sopayla dövmeye başladı. Eşi Türk olan Polonya uyruklu hayvansever Monica Özkaya (30), çevredeki sokak hayvanlarını beslerken, dövülen köpeğin inleme sesini duydu. Eve doğru yönelince iddiaya göre, kadının elindeki sopayla yavru köpeğe vurduğunu gördü. Cep telefonunu çıkartan Monica Özkaya, kadını görüntülemeye başladı. Monica Özkaya'nın çektiği görüntülerde ise eli sopalı kadının inleyerek kaçan köpeğin peşinden hızla yürüdüğü, Monica Özkaya'nın görüntü çektiğini fark edince "Çekme vallahi suratına patlatırım" diyerek elindeki sopayı salladığı ayrıca "Kapat o telefonu" diye bağırdığı duyuldu. Monica Özkaya'nın "Kapatmayacağım" diye karşılık vermesi üzerine elindeki telefonu almaya çalıştığı da görüntülerdeki seslerden anlaşıldı. O anlarda yavru köpek, acı içinde saldırgan kadının yanından Monica Özkaya'ya doğru kaçmaya başladı.Görüntü, izleyenlerin tepkisini topladı. Monica Özkaya ortalık sakinleşinceyeniden evin önüne gitti. İddiaya göre bu kadının baktığı yetişkin 2 köpeğin yavruları olan istenmeyen, 1'i saldırıya uğrayan diğer yavru köpekleri sokaktan toplayıp aracına koydu. Ayrıca daha önce yavrulardan 3'ünün telef olduğu da öğrenildi. Kuşadası'nda İngilizlerin kurduğu hayvansever derneği ARK'ın üyesi Monica Özkaya'nın kurtardığı köpeklerden yaralı olanı veteriner tarafından tedavi edildi. Monica Özkaya'nın olayla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi.

