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Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 06:18 | Son Güncelleme

Sakarya Sapanca’da 4 bacağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümü, Türkiye’de infiale yol açtı. Siyasetçiler, sanatçılar ve yurttaşlar, attıkları 250 bine aşkın tweet’te, köpeğe bunu yapanın cezalandırılmasını istedi. Hayvanın insan eliyle mi, iş makinesiyle mi bu hale geldiği netlik kazanmadı. Hayvanlara yönelik şiddete caydırıcı cezaların getirilmesi için kampanya başlatıldı.

Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Türkiye’de hayvanlara uygulanan şiddet akıl almaz boyutlara ulaştı. Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, 13 Haziran günü, 4 bacakları ve kuyruğu kesilmiş bir yavru köpek buldu. Veterinere götürülen köpek, ilk tedavisinin ardından İstanbul Ataşehir’deki bir havyan hastanesine gönderildi. Burada tedavisine başlanan yavru köpek, operasyonu kaldıramadı ve hayatını kaybetti. Bir insanın saldırısı sonucu bu hale geldiği iddiası, Türkiye’de infiale neden oldu. Aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi, sosyal medyada paylaşım yaptı, tepki gösterdi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, dün köpeğin yaralı halde bulunduğu yerde inceleme yaptı. İncelemelerde, bölgede çalışma yapan iş makinesinin teması sonucu köpeğin bacaklarının kesildiği ihtimali ağırlık kazandı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Kaya, bir araç kamerası kaydının incelemeye alındığını belirtti.

‘YAŞANDIYSA BİLE FARK ETMEDİM’

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lüfti Dursun da olay günü E.Y. adlı kişinin yol ve kenarındaki otlukların temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talep ettiğine dikkat çekerek, bölgede saat 15.00-16.00 arasında 2 iş makinesinin çalışma yaptığını kaydetti. Savcılık açıklamasında, “Veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön 2 ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisi alındı. İlgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi. Kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir” denildi. Akşam saatlerinde serbest kalan iş makinesi operatörü, ifadesinde “Böyle bir olay yaşanmışsa bile ben fark etmedim” dedi.

Bozdağ: Hayvanların işkenceye tabi tutulmasına ağır yaptırımlar getirilecek

‘İBRETLİK CEZA VERİLECEK’

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın kendisini aradığını belirten Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bizzat konunun takipçisi olacağını söyledi: “Adam öldürülmüş gibi hain kimse bulun, yasal gereğini yapalım dedim. Araştırdılar, çim biçen bir makineden bahsettiler. İl bulgular böyle ama bana inandırıcı gelmedi. Orada çalışan insan önce etrafı kolaçan edip sonra çalışmaya başlar. En azından bunlara karşı önlem alınabilir. Onda bile ihmal var. Yasal olarak en ağır ceza verilecektir. İbretlik olmalı böyle bir şeyin daha yaşanmaması için.”

Daha araştırma sürerken yargısız infaz yapıldığını iddia eden Sapanca Belediye Başkanı Yılmazer ise “Böyle bir insan yok ilçemizde. Sosyal medyada ahlaki olmayan ithamlar yer almaya başladı” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

BAHÇELİ: GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’te “Gözümün önünden o fotoğraf gitmiyor. Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapsamına alınması için her mücadeleyi yapacağız” ifadesini kullandı.

köpek

TEPKİ YAĞDI

Sahipsiz yavru köpek, duyarlı insanların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Hayvanlara yönelik artan şiddete karşı siyasetçiler, sanatçılar ve yurttaşlar sosyal medyadan 250 bini aşkın tweet’le tepki gösterdi. Bunca zulme rağmen hayvanlara şiddetin cezası Kabahatler Kanunu’yla verilen cüzi para cezalarıyla sınırlı. Sosyal medyada hayvanlara şiddette caydırıcı cezalar için kampanya başlatıldı. Bir kez daha haykırılıyor: #HayvanaSiddetSuctur

ibrahim kalın

KALIN: CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan açıklama yaptı. Kalın, “Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkarılacak. İlgili yasa tasarısının Meclis’ten çıkması isabet olacaktır. Hayvana şiddet suçtur ve cezasız kalmayacaktır” dedi. Kalın, paylaşımında “#HayvanaSiddetSuctur” etiketini kullandı.

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