Yavru köpeğin ölümü infial yarattı! Türkiye bu olayı konuşuyor

Türkiye’de hayvanlara uygulanan şiddet akıl almaz boyutlara ulaştı. Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, 13 Haziran günü, 4 bacakları ve kuyruğu kesilmiş bir yavru köpek buldu. Veterinere götürülen köpek, ilk tedavisinin ardından İstanbul Ataşehir’deki bir havyan hastanesine gönderildi. Burada tedavisine başlanan yavru köpek, operasyonu kaldıramadı ve hayatını kaybetti. Bir insanın saldırısı sonucu bu hale geldiği iddiası, Türkiye’de infiale neden oldu. Aralarında siyasetçi ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda kişi, sosyal medyada paylaşım yaptı, tepki gösterdi. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, dün köpeğin yaralı halde bulunduğu yerde inceleme yaptı. İncelemelerde, bölgede çalışma yapan iş makinesinin teması sonucu köpeğin bacaklarının kesildiği ihtimali ağırlık kazandı. Sakarya İl Emniyet Müdürü Kaya, bir araç kamerası kaydının incelemeye alındığını belirtti.

‘YAŞANDIYSA BİLE FARK ETMEDİM’



Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lüfti Dursun da olay günü E.Y. adlı kişinin yol ve kenarındaki otlukların temizlenmesi için belediyeden iş makinesi talep ettiğine dikkat çekerek, bölgede saat 15.00-16.00 arasında 2 iş makinesinin çalışma yaptığını kaydetti. Savcılık açıklamasında, “Veteriner hekim ile yapılan görüşmede, köpeğin arka ayakları ile kuyruğunun ezilmeden mütevellit, ön 2 ayağının ise aynı hizadan sert bir müdahaleye maruz kalınması sonucu kopmuş olduğu bilgisi alındı. İlgili kolluk tarafından olayın muhtemelen bölgede çalışma yapan iş makinesinin otları temizlediği esnada meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi. Kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir” denildi. Akşam saatlerinde serbest kalan iş makinesi operatörü, ifadesinde “Böyle bir olay yaşanmışsa bile ben fark etmedim” dedi.

‘İBRETLİK CEZA VERİLECEK’



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın kendisini aradığını belirten Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, bizzat konunun takipçisi olacağını söyledi: “Adam öldürülmüş gibi hain kimse bulun, yasal gereğini yapalım dedim. Araştırdılar, çim biçen bir makineden bahsettiler. İl bulgular böyle ama bana inandırıcı gelmedi. Orada çalışan insan önce etrafı kolaçan edip sonra çalışmaya başlar. En azından bunlara karşı önlem alınabilir. Onda bile ihmal var. Yasal olarak en ağır ceza verilecektir. İbretlik olmalı böyle bir şeyin daha yaşanmaması için.”