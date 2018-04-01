Yavru köpekleri çuvalın içine koyup ölüme terk ettiler

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çuval içine konulan 7 yavru köpek, yol kenarında ölüme terk edildi.

Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi kırsalında bir çuval içerisinde yavru köpek olduğu ihbarını alan Seyitgazi Belediyesi zabıta ekipleri bölgeye intikal etti. Çuvalın içinde terk edilmiş yavru köpekler bulan ekipler, hemen su ve yem verdi. Anne köpeği bulmak için yapılan araştırmada sonuç çıkmayınca yavru köpekler Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Bu kadarı da pes dedirten olayda duyarlı vatandaşların ihbarı ile küçük köpekler kurtuldu.