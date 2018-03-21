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Yavruları olan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 23:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 3 yavrusu olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Arka sol bacağı kırılan talihsiz hayvan, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.  Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 3 yavrusu bulunan ve vatandaşlar tarafından verilen artık yemeklerle beslenen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edilmek suretiyle vuruldu.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 3 yavrusu olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Arka sol bacağı kırılan talihsiz hayvan, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 3 yavrusu bulunan ve vatandaşlar tarafından verilen artık yemeklerle beslenen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edilmek suretiyle vuruldu. Arka sol bacağının sektiğini gören mahalle sakinleri, hayvanın bu durumunu ilçede özel bir klinik işleten veteriner Melik Turanlı’ya bildirdi.

Veteriner Turanlı, bölgeye gidip bacağı kırılan hayvanı alarak kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan köpeğin çekilen röntgen filminde, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanıp, bacağının kırıldığı belirlendi.

Sokak köpeğini ameliyat eden veteriner Turanlı, hayvanın sol bacağına platin taktı ve durumunu yakından takip etmeye başladı. Köpeğin 3 yavrusu olduğunu öğrenen veteriner Turanlı, yeniden bölgeye giderek, yavruları alıp ameliyathanede anneleriyle buluşturdu.

Yaşanılan hadisenin vicdansızlık olduğunu belirten Melik Turanlı, “Son derece zayıflamış haldeki hayvanı hemen kliniğimize getirdik. Ayağındaki kırığın durumunu incelemek için röntgen çektik. Çekilen röntgende, kırığın sebebinin ateşli bir silahla yaralanmadan kaynaklandığını gördük. Hemen harekete geçerek, hayvanın kırık olan bacağına ortopedik müdahalede bulunduk" dedi.

Sokak köpeğinin kliniğe geldiğinde yavrularını da emzirdiği için son derece zayıflamış ve bitkin bir halde olduğunu kaydeden Turanlı, sokak hayvanı için gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, “Sanayi Sitesi bölgesinde yeni yapılan bir okulun bahçesine öğrenciler küçük kulübeler yaptı. Bundan sonra bu sokak köpeği ile sevimli yavrularına o kulübelerde bakacaklar” diye konuştu.

Turanlı, “Savunmasız bir sokak hayvanına silahla ateş etmek bence dünyanın en aşağılık hareketidir. Bence zavallı hayvana bunu yapanları psikologların mutlaka gözetim altına almaları gerekir. Ben şu anda hayvana bunu yapanlar için söyleyebilecek kelimeler bile bulamıyorum” dedi.

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