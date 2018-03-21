Yavruları olan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 3 yavrusu olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Arka sol bacağı kırılan talihsiz hayvan, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 3 yavrusu bulunan ve vatandaşlar tarafından verilen artık yemeklerle beslenen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edilmek suretiyle vuruldu. Arka sol bacağının sektiğini gören mahalle sakinleri, hayvanın bu durumunu ilçede özel bir klinik işleten veteriner Melik Turanlı’ya bildirdi.

Veteriner Turanlı, bölgeye gidip bacağı kırılan hayvanı alarak kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan köpeğin çekilen röntgen filminde, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanıp, bacağının kırıldığı belirlendi.

Sokak köpeğini ameliyat eden veteriner Turanlı, hayvanın sol bacağına platin taktı ve durumunu yakından takip etmeye başladı. Köpeğin 3 yavrusu olduğunu öğrenen veteriner Turanlı, yeniden bölgeye giderek, yavruları alıp ameliyathanede anneleriyle buluşturdu.