HABER

Yavrularıyla gezen köpeği pompalı tüfekle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 16:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, 3 yavrusuyla dolaşan dişi köpeğe pompalı tüfekle ateş etti.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, 3 yavrusuyla dolaşan dişi köpeğe pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan köpek tedaviye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Türk Telekom Lisesi yanındaki boş arazide 3 yavrusuyla gezen dişi köpeğe, bir saldırgan pompalı tüfekle ateş etti. Köpek vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi için barınağa götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yavrularıyla gezen köpeği pompalı tüfekle yaraladıYavrularıyla gezen köpeği pompalı tüfekle yaraladıYavrularıyla gezen köpeği pompalı tüfekle yaraladıYavrularıyla gezen köpeği pompalı tüfekle yaraladı

Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!MHP'li başkandan Meral Akşener'i kızdıracak benzetme!
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Diğer Haberler
Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.