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Yaya kadının öldüğü kaza anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 14:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'te bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ümmühan Kara'ya çarptı. Ağır yaralanan Kara, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan 55 yaşındaki Hüseyin İpek yönetimindeki 11 S 0009 plakalı midibüs, trafik ışıklarının olduğu yerde yolun karşısına geçmek isteyen Ümmühan Kara'ya çarptı. Bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedilen kazada, midibüsün metrelerce sürüklediği Ümmühan Kara ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis midibüsü şoförü Hüseyin İpek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kameraları ile kaydedilen, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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