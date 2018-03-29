Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü, kaçtı

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde yol kenarında yürürken bir aracın çarpıp kaçtığı Süleyman Fırtına (84), öldü.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Adala-Çapaklı Mahallesi yolunda meydana geldi. Salihli'den Demirci yönüne giden, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç, Süleyman Fırtına'ya çarptı. Yoldan geçen bir sürücü, hareketsiz yatan Fırtına'yı fark edip, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Süleyman Fırtına'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Süleyman Fırtına'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Fırtına'ya çarpıp kaçan sürücünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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